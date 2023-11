Milan-PSG | Skriniar distratto dal ‘Dollarumma’ | Giroud lo sovrasta | VIDEO

... un grosso problema per il MilanIn un momento molto difficile della stagione, per tanti motivi, la vittoria contro ilpuò dare la scossa ale invertire il trend, fornendo un boost di ...

PSG battuto: e ora Cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions League Milan News

(Inter-News) Ne parlano anche altri giornali La vittoria sul Psg è un manifesto del nuovo Milan. Tra Milan e Inter, in modo anti-storico, la squadra più internazionale oggi è il Milan, che ha un ...Lecce Milan, possibile sorpresa dal primo minuto per la sfida di domani pomeriggio: Pioli ci pensa seriamente A causa dell’assenza di Pulisic (non convocato per Lecce a causa dell’affaticamento ...