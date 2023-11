Milan | Furlani | «La vittoria contro la squadra più ricca d’Europa ci fa particolarmente contenti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Giorgio, CEO del, ha parlato a Radio Serie A tornando anche sull’ultimain Champions Leagueil PSG Giorgio, CEO del, ha parlato a Radio Serie A tornando anche sull’ultimain Champions Leagueil PSG. PSG – «Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C’è unità di intenti tra tutti. Vincere in Champions è piacevole e importante: spero tracci una linea. Unalapiùci fa». DECRETO CRESCITA – «Negli ultimi anni ...