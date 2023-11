Difensori : Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (...

Italia, i convocati di Spelletti: torna Davide Calabria Milan News

Milan, Calabria torna in Nazionale: i convocati dell’Italia Pianeta Milan

Il suo debutto doveva avvenire con la collezione Autunno/Inverno 2024 durante la Milan Fashion Week di febbraio 2024. In quella occasione Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa, aveva ...Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, decisive per le qualificazioni ad Euro24. Torna in Nazionale Davide Calabria, ...