Milan | a Loftus-Cheek non puoi rinunciare | ecco perché

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non è un caso: ilsenza Ruben, bloccato oltre un mese in infermeria (per un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria), ha collezionato una sola vittoria, contro il Genoa allo stadio di Marassi, poi due pareggi (Borussia Dortmund e Napoli) e due sconfitte (Juventus e Paris Saint-Germain). Sia chiaro, non che con Rubs il Diavolo non abbia mai perso – è rientrato contro l’Udinese e i rossoneri sono andati ko, e anche la sera delle cinque sberle dell’Inter nel derby l’inglese era in campo – ma un fatto è certamente assodato: con l’ex Chelsea in mezzo al campo il Diavolo, se non crolla in ogni reparto, ha una solidità e un equilibrio diversi, da grande squadra.(o Lotus, come la monoposto di Formula Uno, rivisitazione del nome proposta dalla Gazzetta dopo la maestosa prova ...