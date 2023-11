Migranti in Albania | Meloni | “Non sono deportazioni | ci sarà un Cpr” Opposizioni all’attacco anche a Bruxelles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Unoun centro di prima accoglienza al porto e nell’area più interna ciuna seconda struttura sul modello dei Cpr”, ha precisato Giorgiasui social, nella rubrica “Appunti di Giorgia”, in merito all’accordo siglato con l’. Almeno a parole, la premier supera la contraddizione registrata nelle ultime ore tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario a Palazzo Chigi Giovanbattista Fazzolari. Il primo ha parlato di trattenimenti che dureranno al massimo 28 giorni, come ha voluto sottolineare lo stesso premier albanese Edi Rama, mentre Fazzolari ha replicato allungando fino a 18 mesi, il massimo che la norme introdotte dal governo prevedono per il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Tuttavia la precisazione dinon aiuta a chiarire le ...