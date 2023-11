Migranti deportati in Albania Dopo Meloni è bufera pure su Rama

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da una parte per la premier Giorgiaci sono i malumori degli alleati da contenere e sciogliere, dall’altra per il premier albanese Edic’è da fronteggiare l’ira del parlamento. Insomma, l’accordo stretto tra Italia-per la realizzazione indi due centri destinati aisoccorsi in mare dall’Italia – ma non dalle Ong – continua ad alimentare polemiche. In più persi crea un’altra rogna. L’accordo potrebbe costare al suo partito la cacciata dal gruppo dei socialisti in Europa. L’accordo Italia-per la realizzazione indi due centri destinati aiirregolari continua ad alimentare polemiche Partiamo dalla situazione italiana. C’è voluta una lunga nota di Palazzo Chigi per bollare ...