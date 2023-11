Michael Krüger | poeta che non vuole disturbare il silenzio traduzione di Gino Chiellino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le sette poesie qui proposte insono tratte dalla raccolta Ins Reine In bella copia, 2010, inedita in italiano, del, romanziere e saggista tedesco, per altro ben noto ai lettori italiani per le numerose traduzioni delle sue opere, e noto nel mondo dell’editoria per il suo impegno a favore della letteratura italiana contemporanea. La raccolta si presenta come una lunga riflessione sul tempo nelle sue diverse manifestazioni tra gli umani e nella natura fino alla sua assenza, in una lingua che scorre sempre elegante e priva di ogni pretesa nei confronti del lettore. G. C. *** Solstizio d’estate L’estate sta tenendo una lezione sulla morte, e tutti lì ad ascoltare. Alla fontana c’è un vecchio e beve, portandosi la mano alla bocca, in pace con se stesso. Il peso insopportabile di trovare una ...