“Mi ha messo anche le mani addosso” Grande Fratello | pesantissime accuse aLetizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Letizia Petris, dopo quanto accaduto alora rompe il silenzio la ex fidanzata, Nicole Conte. In breve, la fotografa sta vivendo un flirt con Paolo Masella nella Casa,se lei è più frenata. Se ne è parlato in puntata e dopo le immagini delle loro effusioni, Alfonso Signorini le ha mostrato una clip in cui Beatrice Luzzi dice a Fiordaliso che non le piace Paolo perché “è lesbica”. Frase, questa, che Letizia ha giudicato “incommentabile” e che l’ha spinta a parlare di nuovo della sua ex ragazza. Ha detto che suo padre non riusciva ad accettare quella relazione e lei si sentiva in colpa:”Non l’ha mai accettata”. Sua madre invece, “ha imparato ad amare quella ragazza”. Ma il giorno dopo la diretta parla proprio Nicole Conte, la donna con la quale la concorrente GF ha vissuto una storia d’amore fino al 2021, e ...