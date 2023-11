“Mi fa un baffo il gatto nero” | il festival pet friendly contro pregiudizi e luoghi comuni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Venerdi 17 novembre 2023 Sala Cinema Anica a Roma, in occasione della Giornata Mondiale delSuperstizioni eresistono ancora e, nonostante il progresso della scienza e l’incalzare dell’innovazione tecnologica, c’è ancora chi crede che il passaggio di unsulla strada o il canto di una civetta possano determinare imminenti disgrazie. Gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna ma unicamente di amore. Questo il messaggio lanciato dal “Mi fa unil”, la kermesse pet, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, giunta alla sua terza edizione che si svolgerà a Roma proprio venerdì 17 ...

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Mi fai un baffo gatto nero San Marino Rtv

Mi fa un baffo il gatto nero, contro pregiudizi e luoghi comuni - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 9 nov. (askanews) - Trent'anni dopo gli abitanti della città bosniaca di Mostar ricordano la distruzione dello Stari Most (Il vecchio ponte) il 9 novembre 1993, durante i conflitti che negli ann ...Milano, 8 nov. (Adnkronos) - "È un progetto che mette insieme la protezione dell'ambiente, la sostenibilità urbana e la tecnologia. Una delle operazioni fondamentali che dovremmo fare per dare alle no ...