L'azzurro si è arreso 60 62, in appena 66 minuti di gioco, al francese Ugonella semifinale dell'Atp 250 di. La testa e le gambe di Fabio non sono state le stesse di quelle ammirate ieri ...

Metz: Humbert distrugge i sogni di gloria di Fognini - Atp SuperTennis

Tennis, ATP Metz - Troppo Humbert per Fognini: la corsa di Fabio a ... Eurosport IT

Fabio Fognini sfida Ugo Humbert nella semifinale dell'Atp 250 di Metz. Dopo il trionfo contro Sonego ai quarti, l'azzurro si gioca l'accesso in finale contro il francese: segui la sfida in diretta.METZ (FRANCIA) - Giornata sfortunata quella odierna per Fabio Fognini sconfitto in due set da Ugo Humbert nella semifinale dell'Atp 250 di Metz. Il francese è stato padrone assoluto della gara e si è ...