Meteo | arriva il ciclone di San Martino | nuova ondata di maltempo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 novembre 2023) La previsionidel fine settimana non promettono il ritorno del bel tempo, tutt’altro. Ildi Sanci sarà. La conferma èta con l’ultimo aggiornamento in vista dell’imminente weekend. Attenzione dunque a piogge e nubifragi, oltre a vento forte sulle coste. Irologi si attendono nevicate su Alpi e Appennini. Tra sabato 11 novembre – giorno della cosiddetta estate di San– e domenica 12 novembre, riferisce il.it, ci aspetta dunque un nuovo e intenso peggioramento. Le condizionisaranno caratterizzate da precipitazioni e vento forte su molte delle nostre regioni. Siamo entrati in pieno autunno e di un diffuso ritorno del bel tempo non c’è traccia. Nel weekend il Centro-Sud subirà le maggiori conseguenze ...