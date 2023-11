Messina | intera classe fa l’esame di maturità per la seconda volta | «È stato bruttissimo | ho dovuto interrompere l’università» – L’intervista

(Di venerdì 10 novembre 2023) «Èun periodo, davvero stressante, anche perché avevo già iniziato il mio percorso universitario e hointerromperlo». A parlare a Open è Giulia, una delle studentesse che oggi, 10 novembre, harifare per laorale di. La5°A del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di, è tornata sui banchi di scuola dopo che la scorsa estate sono emerse alcune irregolarità negli esami svolti. Tutto è iniziato quando una ragazza dellaha denunciato all’ufficio scolastico regionale – dopo aver ricevuto un voto inferiore a 70, di cui si è detta insoddisfatta – che un’insegnante aveva inviato un messaggio (solo) ad ...

