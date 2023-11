Mercato Milan | idea Zirkzee per l’attacco | le parole dell’attaccante

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 10 novembre 2023) Giroud è ormai una certezza per il, ma l’età avanza per tutti e per questo la dirigenza rossonera si è già messa alla ricerca di un sostituto del francese. Tra i nomi accostati al Diavolo c’è anche, talentuoso attaccante olandese del Bologna. Il classe 2001 ha fatto vedere ottime giocate, tanto che lo stesso Leao su X ha messo mi piace alla notizia. Intervistato da La Gazzetta dello Sportha parlato delle voci diche lo riguardano: «Leao ha messo un like su una notizia di apprezzamento delnei miei confronti? Non lo so, ma non mi interessano questi rumors… Io cerco sempre di giocare bene perché non voglio deludere i tifosi».per il momento resta quindi concentrato sul Bologna, squadra con cui quest’anno è riuscito a lasciare il segno. Oltre a ...