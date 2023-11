Mercato Juventus | il colpo di gennaio arriva dal City | affondo di Giuntoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ildellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. I bianconeri, come noto, affonderanno ilsu un nuovo centrocampista: ecco il nuovo piano diin vista della sessione invernale Laè pronta a cambiare marcia in vista dell’imminente sessione di calcioinvernale. Secondo quanto riportato dai colleghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...alla, ma secondo la stampa inglese nelle ultime ore il Tottenham si è mosso con forza nei contatti con il suo entourage per sorpassare la concorrenza anche in vista del prossimodi ...

Thuram accende il mercato Juve: “Sarò onesto, l’interesse dei club…” Tuttosport

Super bomber con lo sconto: così il Milan anticipa Inter e Juventus CalcioMercato.it

Juventus concentrata sul centrocampo, da un lato col rinnovo di Manuel Locatelli divenuto ufficiale ieri e - d'altro canto - con idee di mercato in vista della sessione invernale, con l'esigenza di ri ...Tuttosport spiega come se ci sarà un percorso virtuoso in campionato, il tutto si potrebbe spostare anche in un eventuale finale di Coppa Italia visto che Juventus e Inter sono ai lati opposti del ...