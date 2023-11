Meloni sul caso Indi | Trasferitela in Italia in base alla Convenzione dell' Aia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il governono ha chiestoGran Bretagna il trasferimento indiGregory, in'Aia del 1996. Stando a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avanzato tale richiesta in una letterarizzata al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito «al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie» inglesi.chiede di rendere possibilepiccola di 8 mesi «di poter accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico del nostro Paese». La lettera mira a sbloccare la situazione «in tempo utile perchépossa accedere a questa possibilità, nello spirito di ...

No giudici Uk a trasferimento in Italiatavolo c'erano due richieste: consentire il distacco ...: "Trasferirla in Italia in base a convenzione Aja" "Il primo ministro italiano, Giorgia,...

Meloni al Cna: “Il governo contrasta l’evasione reale”. E sul premierato: “Gli italiani non si faranno sfuggi… la Repubblica

Tutti i rischi del premierato voluto da Giorgia Meloni Internazionale

"Queste priorità sono: la difesa del potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori, l’investimento sulla famiglia e sulla natalità, il sostegno alle imprese e l’attenzione alla sanità".La "deadline" sul distacco delle macchine è stata rinviata "a lunedì ... la nostra valutazione è che ogni vita umana deve essere posta al centro dell'attenzione di tutti". Meloni: "Trasferirla in ...