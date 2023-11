Meloni scrive a Londra per Indi Gregory | Trasferitela in Italia in base alla Convenzione dell' Aia

(Di venerdì 10 novembre 2023) La premier ha inviato una lettera al Lord cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia inglese: "È nell'interessea bambina, garantita dal Bambino Gesù la completa assenza di dolore nel trattamento"

Loil presidente del Consiglio Giorgia, rilanciando sui suoi social il video di un'intervista in cui Rama rivendica la bontà dell'accordo tra Italia e Albania per la gestione dei ...

Meloni scrive a Londra per Indi Gregory: "Trasferitela in Italia in base ... L'HuffPost

Indi Gregory, Meloni scrive alla Gb: permettere il trasferimento Il Domani d'Italia

Roma, 10 nov. (LaPresse) - La decisione della Corte inglese su Indi Gregory in merito al distacco dei macchinari che tengono in vita la piccola gravemente ...per essere più adeguata al miglior interesse del bambino" scrive Meloni ad Alex Chalk nella lettera di cui Lapresse ha preso visione. Il protocollo dell'Ospedale Bambino Gesù "prevede l'applicazione ...