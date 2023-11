Meloni | “Bassi stipendi non si risolvono con il salario minimo Gli italiani non si faranno scappare occasione della riforma costituzionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo in videocollegamento all’Assemblea nazionaleConfederazione Nazionale dell’Artigianato ePiccola e Media Impresa, tocca il temasituazione economica del Paese e deisalari. Lo fa bocciando nuovamente ilproposto dalle opposizioni con una proposta unitaria (con l’eccezione di Italia Viva). “Il problema deisalari non si risolve secondo noi con ilorario – afferma– e io credo che in cuor loro lo sappiano anche coloro che dicono oggi che è la cosa più importante che si possa fare e che quando erano al governo si son ben guardati dal realizzare questa misura”. Per ...