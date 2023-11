Medjugorje Messaggio di oggi | aprire il nostro cuore all’amore

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 10 novembre 2023) La Madonna nel suo, ci dà un suggerimento prezioso per riuscire adi nostri cuoridi Dio. Il suo invito: “Siate preghiera ed amore per tutti coloro che sono lontani da Dio e dal Suo amore”. Come possiamo mettere in pratica le sue parole? Questo tempo, che dura dal 24 L'articolo proviene da La Luce di Maria.