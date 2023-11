Medio Oriente | Segre | “No all’indifferenza | bisogna piangere bambini di ogni nazionalità”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 novembre 2023) ROMA – “Se ognuno di noi, uomo o donna, di qualunque religione, di qualunque cittadinanza sia, che appartenga a qualsiasi mondo, non ha la possibilità di dire quello che pensa e di cercare di mettere in atto quello che si è prefisso nella vita, allora non sono solo io che penso, nei momenti più cupi, di aver vissuto invano. Ma chi non segue la propria mente, il proprio dovere, la propria natura più profonda nella propria vita e lascia fare agli altri disinteressandosi con indifferenza è molto colpevole” e “in questo momento non si può essere colpevoli, in questo momentoper idi, dicolore, dicredo perchè isono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna ...