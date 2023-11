Medio Oriente | Segre | “No all’indifferenza | bisogna piangere bambini di ogni nazionalità”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 10 novembre 2023) ROMA – “Se ognuno di noi, uomo o donna, di qualunque religione, di qualunque cittadinanza sia, che appartenga a qualsiasi mondo, non ha la possibilità di dire quello che pensa e di cercare di mettere in atto quello che si è prefisso nella vita, allora non sono solo io che penso, nei momenti più cupi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Generale Figliuolo inIntervista a Giorgia Meloni: “La mia vita ora è più frenetica ma servire la nazione è un privilegio” Carfagna attacca Meloni: “Cede alla Lega sull’autonomia” Renzi su Cospito: “Meloni deve scegliere tra Nordio e Delmastro-Donzelli” Meloni vola a Tunisi con von der Leyen, sul tavolo un pacchetto di aiuti Conte: “Grillo è il garante del M5s, io detto l’indirizzo politico”