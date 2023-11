Medico degli astronauti il primo | campione mondiale di apnea il secondo | sono entrambi esperti | da diversi punti di vista | di una pratica tanto frequentata respiriamo tutti quanto poco valorizzata Pochi usano il respiro che è «il principale strumento di autocontrollo di cui è dotato l’essere umano»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Può sembrare una strana coppia quella formata da Filippo Ongaro e Mike Maric. Per anniildiil, dadi, di una. Quella della respirazione, «indice di predicibilità della nostra longevità riconosciuto dal Framingham Heart Study», come ricorda Maric. Sulla respirazione come chiave di volta della vita si confrontano oggi in un incontro a ingresso libero. Ma basta dare un’occhiata ...

... la neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giovane... Si dara' voce alla battagliastudenti e delle studentesse per il diritto allo studio e per la ...

Giampaolo Amato, chiesto il processo per l'ex medico della Virtus: «Così ha ucciso suocera e moglie con i farmaci» Corriere

Chiesto rinvio a giudizio per Amato: "Il medico uccise moglie e ... il Resto del Carlino

L’utilità degli antibiotici è indubbia e per questo l’appello degli esperti è stato a usarli bene, come prescritto dal medico, e a vaccinarsi per ridurre il rischio di malattie che poi possono portare ...ROMA – A una settimana dalla pubblicazione della circolare del ministero della Salute che esorta le Regioni a mettere in atto tutte le soluzioni organizzative possibili per sostenere la campagna di va ...