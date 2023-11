(Di venerdì 10 novembre 2023) Le foto sono state scattate lo scorso settembre a Noordeinde Palace per commemorare il decimo anno di regno di Re Guglielmo. E la regina appare elegante e sofisticata come non mai

Le loro vite hanno infatti ogni ingrediente utile a far "funzionare" un personaggio " dalla Cenerentola argentina politicamente compromessa che sposa l'erede al trono olandese ( Màxima d'), ...

Maxima d'Olanda con la tiara Stuart e un prezioso abito di Jan Taminiau per il nuovo ritratto Vanity Fair Italia

Maxima d'Olanda felice e sorridente dal Sudafrica al Kenya AMICA - La rivista moda donna

Le foto sono state scattate lo scorso settembre a Noordeinde Palace per commemorare il decimo anno di regno di Re Guglielmo. E la regina appare elegante e sofisticata come non mai ...Mentre è in arrivo l’ultima stagione di The Crown, anche le monarchie europee si affacciano al cinema e nelle serie tv. e hanno un tratto comune: presto tutti ...