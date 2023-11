Mattarella | Hamas non è la Palestina A Kiev serve una mediazione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il dialogo come unico possibile strumento di pace. A Tashkent, nel cuore dell'Asia centrale, come pochi giorni fa in Corea del Sud osservando la storia dal 38esimo parallelo, Sergioguarda alle "tensioni" che rischiano di rompere l'ordine mondiale e fissa l'obiettivo. "Alla mia età non immaginavo di poter assistere alla guerra in Europa", confida al suo omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Da queste parti, anche se l'occupazione sovietica è ormai lontana, l'influenza di Mosca è ancora forte. C'è un grande desiderio di autonomia e indipendenza, ma la vicinanza conta. E allora il Capo dello Stato sembra voler approfittare della latitudine per mandare messaggi chiari: "Grave è l'errore" commesso dalla Russia: "Riporta indietro il tempo" perché oggi "nessuna controversia può essere risolta aggredendo il vicino", scandisce l'inquilino del Colle, ribadendo ...