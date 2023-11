Mattarella e la tenaglia delle due guerre | «In Medio Oriente si arrivi a due popoli due Stati | in Ucraina favoriamo ogni mediazione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) Hamas non rappresenta il popolo palestinese e ciò che ha fatto lo scorso 7 ottobre rappresenta «un insulto all’unanimità». Al contempo la risposta militare di Israele «deve tenere contovittime civili» e un domani dovrà tornare a cedere il passo al dialogo, tale da portare alla soluzione duee due. È quanto ha detto questa mattina il presidente della Repubblica Sergioda Tashkent, in Uzbekistan, dove si trova in visita di Stato. Con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyevha parlato dei rapporti bilaterali, rafforzati nell’occasione con la firma di diverse nuove intese. Ma anchedue angosciantialle porte: quella inche perdura ormai da oltre 20 mesi, e quella tra Israele e Hamas ...