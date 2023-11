Massimiliano Varrese ai ferri corti con Angelica | “Gioca con la storia della gatta morta”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tensione al Grande Fratello traBaraldi: i due gieffini aidopo gli ultimi giorni TraBaraldi non sembra scorrere buon sangue nelle ultime ore. L’attore e la giovane gieffina originaria di Modena hanno avuto infatti alcune discussioni negli ultimi giorni. L’ex artistacelebre fiction Carabinieri è tornato a parlare del rapporto sviluppatosi con Beatrice Luzzi negli ultimi giorni, che ha portato inevitabilmente a dei cambiamenti nei legami con gli altri componentiCasa. Questa mattinaha deciso di tornare sull’argomento, sfogandosi con alcuni compagni di gioco: “Dalla settimana in cui siamo entrati in ...