Mass Effect | rumor sulla data di uscita | parla Jeff Grubb

(Di venerdì 10 novembre 2023) Potremmo avere piattaforme ancora non annunciate quando arriverà ladidel nuovo: iripartono daSe ben ricordate, abbiamoto giusto ieri del prossimo: sarete (in)felici di sapere che, stando aia cui fa eco quel chiacchierone di, ladidel prossimo capitolo è ancora lontanuccia. BioWare ha confermato di essere al lavoro sul nuovo episodio della fortunata saga fantascientifica, specificando però che il viaggio di chiunque sia il nuovo eroe o la nuova eroina è solo all’inizio. Nel suo podcast Game Mess Mornings, l’insider ha ...

L'N7 Day è stato un giorno di festa per tantissimi videogiocatori appassionati di, resi ancora più felici dalla pubblicazione di un teaser trailer del prossimo capitolo della serie . BioWare, però, non ha nemmeno accennato a un possibile periodo d'uscita, e secondo il ...

Mass Effect 5 è ancora in alto mare: per Jeff Grubb non uscirà prima del 2029 IGN ITALY

Bioware svela Mass Effect Epsilon per l'N7 Day Spaziogames.it

Potremmo avere piattaforme ancora non annunciate quando arriverà la data di uscita del nuovo Mass Effect: i rumor ripartono da Jeff Grubb.In occasione del N7 Day Bioware rilascia un teaser per il sequel di Mass Effect. Quale sarà il futuro della saga