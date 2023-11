Marvel | il set LEGO del Quinjet degli Avengers è in leggero sconto con l’offerta Amazon | curiosi?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Suil setche ricostruisce ilè diminuito leggermente di prezzo; vediamolo insieme. Consolidatisi negli anni attraverso i vari fumetti, e resi celebri fra il pubblico generalista grazie alle trasposizioni cinematografiche, glisono diventati un simbolo di potere e ammirazione all'interno dell'universo. L'immane successo, sia mediatico che monetario, derivato dalle loro pellicole non è da sottovalutare affatto, specialmente in un progetto al cinema dalle fattezze piuttosto complesse e ancora adesso in corso d'opera. E se vi dicessimo che suè possibile recuperare il setdel...