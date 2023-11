Mario Sechi | hanno sostituito il comunismo con l' utopia verde

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Qualche giorno fa, nel silenzio generale dell'informazione ciclostilata, l'Agenzia internazionale dell'energia ha ammesso che gli obiettivi green sul clima proposti dalla comunità internazionale sono «irrealistici». Una pioggia di elementi che consigliano prudenza è a disposizione di chiunque: la domanda di idrocarburi continuerà a essere forte per i prossimi vent'anni, mentre la transizione verso la mobilità elettrica è una sfida costruita a tavolino su scenari di cui la politica non sembra informata. Il voto del Parlamento europeo sui parametri per le auto Euro7 è positivo, perché l'impostazione eco-insostenibile della Commissione è stata sconfitta, ma è l'impianto ideologico il vero problema delle politiche ambientali dell'Unione europea. Prendiamo per buono (e non lo è), il piano di transizione energetica: la prima conseguenza è che aumenterà la domanda globale di litio, cobalto ...