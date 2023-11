Maria Sestina Arcuri morta cadendo dalle scale | L' ha uccisa il fidanzato

Leggi su today

(Di venerdì 10 novembre 2023) "è statada Andrea Landolfi" nel febbraio 2019 a Ronciglione (Viterbo). La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 22 anni dell'ex pugile romano 33enne per l'omicidio della fidanzata. Secondo i giudici togati, l'habuttandola. Viene...