Marchetti sul Napoli | “Se è questo il massimo | c’è da preoccuparsi”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo Luca, ildi Garcia non convince. Oltre all’allenatore, anche i giocatori hanno le loro responsabilità. Notizie calcio– Il giornalista Lucaha espresso perplessità suldi Garcia dopo l’1-1 contro l’Union Berlino in Champions League. In particolare, ha puntato il dito contro i giocatori. Cosa ha dettosul? Secondo il giornalista, seè ilche può offrire la squadra c’è da. Intervenendo a Radio Marte,ha dichiarato: “Mi auguro che non sia ancora ildi Garcia, perché seè il, beh, allora c’è da”. Il ...