Marcella Bella | dopo 6 anni torna con ‘Tacchi a spillo’ | il singolo che anticipa il nuovo album di inediti ‘Etnea’ | nei negozi dall’1 dicembre

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da oggi, venerdì 10 novembre,in radio e in digitale con il“TACCHI A SPILLO” (https://.lnk.to/tacchiaspilloPR)! Un inno alla forza interiore, alla voglia di correre il rischio e alla bellezza della vita ricordandoci che, ad ogni passo, ci vuole equilibrio e stile… Neli tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsiogni caduta, sempre con eleganza. Un messaggio sociale che si cela dietro l’immagine di un capo d’abbigliamento senz’altro scomodo, che per molte persone può rappresentare libertà, emancipazione ed empowerment. Un ritorno molto atteso ...

Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Etnea", in uscita l'1 dicembre. Finalmente l'attesa è terminata: da oggi, venerdì 10 novembre,torna in radio e in digitale con il nuovo singolo 'Tacchi a Spillo'. Un inno alla forza interiore, alla voglia di correre il rischio e alla bellezza della vita ricordandoci che, ad ogni ...

Marcella Bella torna con il nuovo singolo "Tacchi a spillo" Agenzia di ... Italpress

Marcella Bella il suo nuovo singolo on air è Tacchi a Spillo UnfoldingRoma

MARCELLA BELLA DA OGGI IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO “TACCHI A SPILLO” https://marcellabella.lnk.to/tacchiaspilloPR ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI ...Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Etnea", in uscita l'1 dicembre. Finalmente l’attesa è terminata: da oggi, venerdì 10 novembre, Marcella Bella torna in radio e in digitale con il nuovo sin ...