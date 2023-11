(Di venerdì 10 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Erano ormai molti anni che l'industria assicurativa italiana chiedeva di arrivare a definire una partnership pubblico-privato in materia dicalamitosi. Esprimiamo quindi unper l'iniziativa, che ha l'ambizioso obiettivo di ridurre il gap di protezione assicurativa, gap in Italia molto superiore a quello, pur ampio, degli altri paesi europei". Così la presidente dell'Maria Biancain audizione sulladavanti le commissioni Bilancio riunite. "Sempre con lo stesso obiettivo - aggiunge - auspichiamo che possa essere prevista, in un futuro ravvicinato, un'estensione anche alle persone fisiche di istituti che favoriscano una maggiore mutualità deirelativi alle abitazioni". Fonte ...

... Generali è in grado di navigare in qualsiasi [...] 08 novembre - 11:22 ***Fmi: in bozzanon ci sono riforme per la crescita 08 novembre - 11:22 Assicurazioni:, stima premi Vita 2023 ...

Manovra, Farina (Ania): "Convinto apprezzamento a norma rischi calamità" L'Unione Sarda.it

Pensioni, sottosegretario Freni a Fanpage.it: Lega voleva Quota 41 ... Fanpage.it

Sulle misure in materia pensionistica, "dobbiamo rilevare che, rispetto all'attuale normativa, non viene resa più semplice la possibilità di trovare un canale anticipato per il pensionamento". (ANSA) ...L'associazioni delle assicurazioni promuove la misura prevista nella legge di Bilancio. La presidente Ania Farina: «Ci auguriamo anche misure per le abitazioni delle persone» ...