Manovra 2024 | Meloni | “Risente di superbonus e aumento tassi ma è espansiva”

(Di venerdì 10 novembre 2023) La presidente del Consiglio: "C'è un problema di salari ma non si risolve col salario minimo" “Nonostante risorse a disposizione che non erano molte, stante il pregresso con i debiti delper 20 miliardi nele i maggiori interessi sul debito figli della decisione della Bce di alzare idi interesse” due misure “che insieme valevano una finanziaria, ci siamo rimboccati le maniche” e nella legge di bilancio “abbiamo concentrato tutto quello che avevamo su poche misure prioritarie ed espansive”. Così la premier Giorgia, intervenendo all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. “Il lavoro è la priorità assoluta del governo”, assicura. “Tutto il nostro lavoro sta dando i suoi frutti soprattutto sul tema del ...

Leggi anche, Iva su pannolini sale dal 5% al 10%e sanità, sciopero dei medici martedì 5 dicembre

Manovra 2024, verso modifiche sulla stretta alle pensioni dei dipendenti pubblici Sky Tg24

Manovra 2024 e superbonus: niente proroga e aumento tassazione FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

“Le nostre richieste di modifica della manovra 2024 sono di certo economiche, ma anche di rispetto per categorie professionali che tengono in piedi un sistema sanitario pubblico e che vivono ...Approvato in nottata il maxiemendamento alla manovra correttiva. Evento che è stato celebrato nel modo più attuale possibile: con un selfie ed un posto sul profilo Facebook da parte dell’assessore reg ...