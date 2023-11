Manni | ”la mia nomina a ‘étoile’ un dono inaspettato | le congratulazioni di Bolle”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – “Un, da parte del teatro, essereta étoile, avvenuta con una modalità diversa, sul palcoscenico, come avviene all’Opéra di Parigi. Robertosi è congratulato con me, ho visto la gioia nei suoi occhi. Tutto questo mi ha resa ancora più felice”. Nicoletta, promossa mercoledì seradella Compagnia del Teatro alla Scala di Milano dal sovrintendente Dominique Meyer e dal direttore del ballo Manuel Legris, al termine di ‘Onegin’ danzato in coppia con Roberto, parla con l’Adnkronos dopo l’investitura. “Amo il ruolo di Tatjana in ‘Onegin’, così drammatico, così forte, uno dei miei ruoli preferiti – aggiunge – Carattere fortissimo, Tatjana ha il coraggio di abbandonare un amore di gioventù, accettando che la vita ...