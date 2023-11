Maneskin | in uscita 5 nuovi inediti che raccontano le sfaccettature dell’amore

(Di venerdì 10 novembre 2023) Icontinuano a cavalcare il loro successo e oggi, 10 novembre, hanno deciso di pubblicare una nuova edizione del loro ultimo album, Rush!, presentato al pubblico a gennaio. L’album non è solo una ripubblicazione ma contiene altri cinquein lingua inglese: Valentine, Off My Face, The Driver, Trastevere e dal primo singolo estratto L'articolo proviene da Il Difforme.

Ma è 'The Loneliest',il 7 ottobre 2022 e contenuta nel nuovo album Rush!, la canzone che ha raggiunto la cetta di più ascoltata al mondo. Leggi Anche Isi esibiscono con un concerto ...

Impegnati in un tour che li ha portati in giro per il mondo, e con due prestigiosi premi agli European Music Awards freschi di consegna, i Måneskin celebrano il successo di una nuova edizione del loro ...In vista delle festività natalizie la band aggiunge cinque brani inediti in inglese: «Valentine», «Off My Face», «The Driver», «Trastevere», e il primo singolo estratto: «Honey (Are U Coming)».