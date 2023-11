Maneskin | come sono i brani inediti di Rush! Are U Coming?

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo il recente doppio trionfo agli Mtv Video Music Awards e agli Mtv European Music Awards (dove in entrambi i casi hanno vinto l'ambita categoria Best Rock), itornano oggi nei negozi fisici e digitali con una nuova edizione del fortunato album(arrivato al primo posto in 15 Paesi), ribattezzato(ARE U?). Il disco, oltre ad avere un artwork rinnovato che inverte la provocatoria versione originale con il "salto" della band sopra una modella, contiene cinque, oltre ai diciassette già pubblicati nella versione precedente. Mentre abbiamo già conosciuto, nei mesi scorsi, il primo, energico singolo Honey (Are U?),del tutto nuovi Valentine (accompagnata da un raffinato videoclip in bianco e nero), Off ...

La band romana pubblica la nuova edizione del fortunato album RUSH! con l'aggiunta di cinque nuove canzoni che confermano le loro qualità