Manchester United-Luton Town | Premier League | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 10 novembre 2023)è una partita della dodicesima giornata die si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili. Si mette male per Erik ten Hag e per il suo. I Red Devils in settimana ne hanno combinata un’altra delle loro e sono tornati addirittura a mani vuote dalla trasferta di Copenaghen, da vincere a tutti i costi per recuperare terreno in un girone di Championsche al momento li vede ultimi in classifica, con due giornata ancora da giocare. Bruno Fernandes – IlVeggente.it (Ansa)Nella capitale danese i tifosi dellohanno assistito ad una sorta di film horror: avanti due gol dopo mezz’ora ...