Maltempo Toscana | oggi allerta meteo arancione | le zone a rischio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) –sullaper una nuova ondata diche, a una settimana dall’alluvione, dovrebbe attenuarsi. L’, emessa dal pomeriggio di ieri, riguarda le aree nord-occidentali della: in particolare il Valdarno inferiore, la costa settentrionale, le Valli del Bisenzio, dell’Ombrone, del Serchio, la Garfagnana e la Lunigiana. L’scatta peridraulico, idrogeologico, vento, temporali e mareggiate. Nel resto dellagialla come in una lunga serie di altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Ora dopo ora, la situazione indovrebbe ...