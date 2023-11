Maltempo Toscana | Giani in Val di Bisenzio | “Altra notte allerta”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (askanews) – “Adesso a Vaiano (Prato) con il sindaco e tutte le forze in campo per affrontare quest’diarancione pronti ad intervenire in Val di”. Lo scrive sui social il presidente della RegioneEugenio, che sta visitando i soccorritori che operano nella zona della Val di, a nord di Firenze, colpita duramente dall’alluvione della scorsa settimana. Da questo pomeriggio è tornata la pioggia, che sta cadendo intensamente su tutta l’area già alluvionata. “La perturbazione – spiega– si sta spostando verso est sulle zone interne di Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze con precipitazioni fino a 30-40mm. Il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il primo livello di ...