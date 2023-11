(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "L'ennesima alluvione, che ha toccato stavolta prevalentemente la, ha lasciato vittime, sfollati, devastazione. Ilanche stavolta è intervenuto immediatamente dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le prime risorse utili a consentire alle istituzioni locali di far fronte, con le deroghe che servono a muoversi in velocità, le iniziative di soccorso e di assistenza alla popolazione evacuata, al ripristino della viabilità principale soprattutto attraverso la rimozione dei fanghi e dei detriti". Lo dice la premier Giorgiain un passaggio dei suoi 'Appunti di Giorgia'. "La Protezione Civile più avanti valuterà l'erogazione delle ulteriori risorse necessarie, quando chiaramente la regioneavrà terminato la ricognizione analitica dei danni, ma io voglio ...

apre i Cpr in Albania Governo e Vaticano accolgono bimba senza più cure in GBpunta sul premier forte, 5 morti in Toscana e stato di emergenza Se passasse la riforma- ...

Maltempo: Meloni, ‘in Toscana immediato intervento governo’ La Sicilia

Maltempo: Meloni, cordoglio per le vittime in Toscana Agenzia ANSA

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un nuovo video degli ‘Appunti di Giorgia’. “Voglio ringraziare con il cuore – ha detto ancora – gli oltri 3 mila operatori per il lavoro ...Riecco gli appunti. Ed ecco Giorgia Meloni sulla Riforme: «In 75 anni sono cambiate tante cose. L'unica cosa cambiata mai è la base del sistema, la costituzione ed è dove abbiamo avuto il coraggio di ...