Maltempo | il torrente Bagnolo esonda a Prato

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI - "L'intensià delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente in un tratto della tracimazione di acque sull'argine. Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e quindi evitare movimenti in auto e tantomeno a piedi e recarsi ai piani più alti" così il presidente della Regione Roscana Eugenio Giani su X. L'intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente in un tratto della tracimazione di acque sull'argine. Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e quindi evitare movimenti in auto e tantomeno a piedi e recarsi ai piani più alti. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 10, 2023 "Sono caduti 20 millilimetri di pioggia in poco tempo e questo ha portato alla tracimazione del. Fortunatamente il ...