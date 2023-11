Maldini sulla lista dell'Al-Ittihad | cosa c'è di vero sul futuro in Arabia Saudita

(Di venerdì 10 novembre 2023) In, si sa, il mondo del calcio fa molta attenzione al nome, soprattutto per attirare attenzione sull'ambizioso campionato di prima...

Zlatan Ibrahimovic è uno che 'ha messo la Sveziamappa mondiale' come gli Abba, l'Ikea e la Volvo. Lo disse spavaldo e spiritoso come spesso è ... Per primi i nostalgici orfani di, il ...

Paolo Maldini ad un passo dall'Arabia Saudita: al vaglio l'offerta ... Fanpage.it

Paolo Maldini direttore dell'Al-Ittihad: c'è l'offerta dall'Arabia Saudita ... Eurosport IT

che ha detto di più sulla questione raccontato addirittura Maldini rappresenta essere la priorità assoluta della società per il ruolo di direttore sportivo del club. Sul taccuino della proprietà, in ...Notizia clamorosa, dopo l'addio di quest'estate dal Milan, Paolo Maldini è vicinissimo a iniziare una nuova ... Ora il club vuole andare sul mercato e soprattutto investire sulla struttura interna, ...