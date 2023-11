Maldini in Arabia | ci prova l’Al-Ittihad

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 10 novembre 2023) Quest’anno la grande regina del calciomercato è stata senza ombra di dubbio l’Saudita. Dopo le offerte di stipendi faraonici per convincere calciatori come Ronaldo e Benzema a lasciare il calcio europeo, ora gli arabi avrebbero puntato anche Paolo, ex dirigente del Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,è il principale candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del, club che in estate ha acquistato proprio l’ex attaccante del Real Madrid. Ora la palla passa nelle mani dell’ex dirigente del Milan che deciderà in maniera definitiva nelle prossime ore. L'articolo proviene da Daily Milan.