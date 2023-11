Madonna | le strane richieste fatte a Fazio a Che Tempo Che Fa

(Di venerdì 10 novembre 2023) Era il 2015 quandoandò ospite da Fabioa CheChe Fa con tanto di mazzo di mimose ricevute in regalo e gettate nel primo cassonetto trovato fuori gli studi Rai. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Fabioha così ricordato quell’intervista a distanza di otto anni. A domanda diretta “nei suoi programmi sono passate tantissime star, qual è la richiesta più strana che ha ricevuto?” il conduttore ha risposto: “volle tutto nero anche la moquette doveva essere nera, non voleva sentire rumori sul pavimento. Ai tempi di Quelli Che Il Calcio Elton John chiese degli smarties. Una quantità importante, tranne quelli di un colore. Quindi ci fu qualcuno che dovette selezionare a uno a uno. A me queste cose divertono perché in quale altro lavoro possono succedere cose simili?”. Anche ...

... alla domanda riguardante la richiesta più strana mai ricevuta da un personaggio famoso, Fazio replicato: "volle tutto nero anche la moquette doveva essere nera, non voleva sentire rumori ...

Da Madonna a Elton John: Fazio svela le strane richieste degli ospiti vip Tuttosport

Per rivivere e conoscere insieme le opere dei santi Comunione e Liberazione

Madonna di Campagna come la Grande Mela. Non per i grattacieli, ma per i tombini fumanti. Basta farsi una passeggiata in corso Grosseto, quasi all’angolo con corso Potenza, dove i residenti segnalano ...Fabio Fazio si è raccontato nel corso di una recente intervista rilasciata a FQ Magazine, dove ha svelato alcuni retroscena inediti avvenuti nel corso di alcune sue trasmissioni televisive con ...