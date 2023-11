Luca Aversano e il lavoro nella cultura della relazione | il teatro Palladium di Roma

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il, a, da venti anni lavora tenendo inmondo universitario, mondo dello spettacolo e il territorioGarbatella, il quartiere popolareno creato per ospitare gli operai di una zona industriale limitrofa., professore ordinario di Musicologia e StoriaMusica all’UniversitàTre e direttoreLa FondazioneTrelo descrive comedi. Lafra le arti, le discipline, i pensieri e le persone appare come un tratto imprescindibileproduzione e fruizione di ...

... Eugenio Bennato, Lino D'Angio', Lino Vairetti, Giorgio Verdelli, Gigi De Rienzo, Gianni, ... Peppe Giordano, Giuseppe Acanfora Auser Castellammare di Stabia, Antonio De, Elisa Laudiero ...

A Roma: VITE IN MUSICA da un'idea di Luca Aversano ed Enrico ... L'Italiano – Quotidiano Nazionale Indipendente

Da Audience Revolution a Vite in Musica: i giovani tornano a Teatro LA STAMPA Finanza

"Vite in Musica" nasce da un’idea di Luca Aversano ed Enrico Carocci, una serie di appuntamenti per scoprire la musica attraverso il racconto di grandi vite a essa dedicate, scoprire grandi storie ...sul palco del Teatro Palladium di Roma con "Vite in Musica" - progetto nato da un'idea di Luca Aversano ed Enrico Carocci - sarà possibile seguire i passi di Mia Martini, Beethoven e non solo, guidati ...