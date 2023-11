L’oscena pretesa di stabilire che il “miglior interesse” di Indi Gregory sia morire

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Esistono gli intransigenti della vita finché l’ultima cellula avrà esalato il suo ultimo basta, tutto è compiuto; la vita sopra ogni cosa, di solito perché è sacra (ma il padre dinon è battezzato né credente). E pronti tutti o in maggioranza a dire che non si può né si deve, è accadimento e pensiero magico. Poiché non impongono il sacrificio dell’ultima cellula a nessuno, il problema qual è? Esistono poi anche gli intransigenti della morte finché l’ultima cellula potrà dire liberamente il suo ultimo basta. E pronti tutti o in maggioranza a riconoscere che sì, nessuna coercizione o legge può negare il diritto supremo alla morte. Poiché non impongono a nessuno l’anticipo sull’ultima cellula, perché no? Poi ci sono i governi che della biopolitica di ambedue gli amori – per la libera vita e per la libera morte – fanno motivo di profitti e ...