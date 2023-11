L’Onu centrale della propaganda anti-israeliana. Defund the UN

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Se c’è una cosa che la Commissione Segre dovrebbe fare è mettere in agenda le audizioni di Hillel Neuer, avvocato esperto di diritti umani e direttore di UN Watch, una ong basata a Ginevra, e di Jonathan Schanzer, del think tank Foundation for Defense of Democracy, due giorni fa ascoltati dal Congresso Usa (Sottocommissione su diritti umani e organizzazioni internazionaliCommissione Affari esteri) sul pregiudizio-israeliano delle Nazioni Unite e l’semitismo delle sue agenzie, tra cui l’UNRWA. Un paio di settimane fa, lo stesso segretario generale Antonio Guterres suggeriva una equivalenza tra Israele e Hamas, di fatto giustificando l’attacco del 7 ottobre (“non sono arrivati dal nulla”), facendo infuriare l’ambasciatore israeliano. Fatti travisati Al Congresso Usa Neuer ha denunciato che organi chiave e alti ...