Loki | spiegazione del finale della Stagione 2 | ci sono scene post-credit?

(Di venerdì 10 novembre 2023) Quest'oggi è approdato in streaming il sesto e ultimo episodiosecondaserie con Tom Hiddleston protagonista. Attenzione agli spoiler! Con il sesto e ultimo episodio approdato oggi su Disney+, la2 disi è ufficialmente conclusa. Vediamo quindi cosa è accaduto nell'episodio e che destino è stato riservato al personaggio di Tom Hiddleston. La secondadiè stata caratterizzata da una missione ben precisa: impedire che il Telaio Temporale venisse distrutto, spazzando via così la TVA, l'unica cosa in grado di proteggere la Sacra Linea Temporale da Kang il Conquistatore. Come spiega Ouroboros, il Telaio Temporale trasforma il tempo grezzo in una linea temporale fisica. Poiché non è stato costruito per intrecciare i rami che …