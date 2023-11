L’Occidente ha perso la sua superiorità morale | pagheremo tutti per ciò che accade a Gaza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Per democrazie occidentali si intendono l’insieme degli Stati che si contrappongono da un punto storico, culturale e politico alle autocrazie, agli Stati confessionali e più in generale all’Oriente. Israele è considerato per cultura e forma di governo l’avamposto più avanzato delle democrazie di stampo occidentale in Medio Oriente. L’intero Occidente si sente portatore di valori superiore, come la libertà, la pace, il rispetto del diritto internazionale e si sente portatore di unarispetto al resto del mondo: di qua la civiltà di là la barbarie. Lasi acquisisce attraverso una autentica rettitudine e il rispetto delle regole e soprattutto attraverso la corrispondenza tra il dichiarato e l’agito. È una condizione estremamente difficile da mantenere ...