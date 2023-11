LIVE Sassuolo-Salernitana 0-1 | Ikwuemesi! Ochoa para su Castillejo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non è unscintillante, ma laè ultima in classifica e per questo al Mapei Stadium di Reggio Emilia la prima...

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' trae Salernitanain tempo reale. Formazioni Ufficiali- SalernitanaSASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Erlic, ...

Sassuolo-Salernitana 0-1 LIVE: sblocca Ikwuemesi Sky Sport

LIVE! Sassuolo-Salernitana 0-0, gioca Castillejo, fuori Candreva ... Eurosport IT

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...Alle 18:30 scendono in campo Sassuolo e Salernitana per il primo anticipo di questa dodicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due ...